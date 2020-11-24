Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 58 şüpheliden 19'u tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik farklı tarihlerdeki 24 operasyonda gözaltına alınan 58 zanlıdan 19'u tutuklandı.
İl ve Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik 16-22 Kasım'da 24 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 6 kilo 241 gram sentetik uyuşturucu, 685 uyuşturucu hap, 10 gram eroin, 14 gram esrar, ruhsatsız 3 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi, 58 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 zanlı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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