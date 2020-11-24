Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da Çiçekpınar Belediye Başkanı'nın evine silahlı saldırı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı, Çördük Mahallesi'nde bulunan Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırıdan, Belediye Başkanı ve ailesi yara almadan kurtuldu.
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