Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süphan Dağı'nın zirvesi beyaza büründü
Van Gölü'nün kıyısında bulunan Süphan Dağı, gökyüzü ve gölün maviliği arasında Van'dan görüntülendi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan ve 4 bin 58 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin 3. büyük dağı Süphan'nın zirvesi karla kaplandı.
Van Gölü'nün kıyısında bulunan Süphan Dağı, gökyüzü ve gölün maviliği arasında Van'dan görüntülendi.
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