Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı istihbarat çalışmasıyla adresini belirlediği 4 silah kaçakçılığı şüphelisini yakalamaya yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde 6 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 200 mermi ve 2 kesici alet ele geçirildi.
İkametinde bulunamayan bir şüpheli aranıyor.
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