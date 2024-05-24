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Güncel
AA 24.05.2024 10:26

Adana'da sağanak etkili oldu

Adana'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Adana'da sağanak etkili oldu
[Fotograf: AA]

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı.

Yağış nedeniyle caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Adana'da sağanak etkili oldu

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağıştan korunurken bazıları da saçakların altında yağmurun durmasını bekledi.

Adana'da sağanak etkili oldu

Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

Adana'da sağanak etkili oldu

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

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