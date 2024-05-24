Çok Bulutlu 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.05.2024 09:35

Denizlili tütün üreticileri, yeni sezon için fidelerini toprakla buluşturuyor

Denizli'deki tütün üreticileri, yeni sezon için yetiştirdikleri fideleri Tavas Ovası'ndaki tarlalara dikmeye başladı.

Denizlili tütün üreticileri, yeni sezon için fidelerini toprakla buluşturuyor

Tavas Ovası'nda ömürlerinin önemli bölümünü tarlada geçiren üreticilerin nisan ayında başlayan zorlu mesaisi fide dikimiyle devam ediyor.

Bölgede, "tütün ocağı" adı verilen örtü altı seralarda yetiştirilen fideler, tarlalarda toprakla buluşturuluyor.

Haziran ortasına kadar devam eden dikim sezonunda üreticiler, sabahın erken saatlerinde traktörün arkasındaki dikim makinesinin başına geçiyor.

Selelere istiflenen fideler, dikim makinesinin üzerine oturan işçilerin ellerinde tek tek toprakla buluşturuluyor.

Günde yaklaşık 12 saat yapılan dikim, tarlanın büyüklüğüne göre 5-6 gün sürüyor.

Tütünlerin büyümesiyle ekim ayına kadar devam edecek kırımda toplanan yapraklar, seralarda kurutularak sözleşme yapılan tütün işleme firmalarına satılıyor.

Bölgedeki toprak yapısı nedeniyle alternatif ürün imkanı bulamayan çiftçiler, tütünü atalarından miras kalan bir gelenek olarak görüyor.

Denizlili tütün üreticileri, yeni sezon için fidelerini toprakla buluşturuyor

Kiraladıkları tarlada tütün üretiyorlar

Üreticilerden Muttalip İbileme, Kale ilçesine bağlı Gülbağlık Mahallesi'nde yaşadıklarını, köylerinin dağlık arazide olması nedeniyle 50 kilometre uzaktaki Tavas Ovası'ndan tarla kiralayarak tütün ürettiklerini söyledi.

Şark tipi tütün yetiştirdiklerini anlatan İbileme, "Fidelerimizi bir gün önceden örtü altı seradan söküp tarlaya getiriyoruz ve toprağa dikiyoruz. Tavas Ovası'nda tütün dikimi haziranın ortalarına kadar devam ediyor. Geçen yıl dikim sezonunda yağışlar çok olduğundan sıkıntı yaşamıştık ama bu sene mayıs ayında yağış olmadığı için toprağın tavı çok iyi. Bu sezon iyi bir rekolte bekliyoruz." dedi.

Tarlada fide dikimi yapan 33 yaşındaki Zehra Öbelik de 5 aylık hamile olmasına rağmen tarlada çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır tütün tarlasında çalıştığını anlatan Öbelik, "Ben tütün tarlasında doğmuşum, annem babam da çiftçiydi. Şu an ben de tütün dikiyorum. 2 çocuğum var, ikisini de tütün parasıyla okutuyorum. Üçüncü çocuğuma hamileyim, tütün sonuna doğru doğum yapacağım. Yine de tarlada çalışmaya devam ediyorum." diye konuştu.

Öbelik, gerek işin zahmeti gerekse kazancının az olması nedeniyle çocuklarının bu işi yapmasını istemediğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Denizli Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
Gümüşhane'de anaokulu öğrencileri Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:04
Borsa güne düşüşle başladı
10:05
Copernicus Matematik Yarışması finallerinde Türkiye’yi temsil edecekler
09:56
Hindistan'da fabrikada meydana gelen patlamada 9 kişi öldü, 64 kişi yaralandı
09:54
Edirne'de polis aracına çapan otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı
09:55
Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
09:42
ABD'deki California Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterileri yeniden başladı
Turizm kentlerini bağlayan Akdeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor
Turizm kentlerini bağlayan Akdeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor
FOTO FOKUS
İstanbul'un en eski berberi yıllara meydan okuyor
İstanbul'un en eski berberi yıllara meydan okuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ