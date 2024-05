Ağrılı şehit infaz koruma memurunun adının verildiği ormanlık alana fidan dikildi

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahmed-i Hani Havalimanı yakınlarındaki "Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Adalet Ormanı"nda fidan dikim programı düzenlendi.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye coğrafyasının çok güzel ve verimli olduğunu belirten Koç, "Güzel olan her şeyin bedeli de ağırdır. Böyle bir coğrafyayı vatan kılmak ve sonsuza kadar yaşatmak için devletimize ve her şeyimizin sembolü olan bayrağımıza yönelik her türlü saldırıyı bertaraf etmek ve bunların sonsuza kadar yaşamasını temin etmek üzere bu memleketin evlatları var. Allah şehitlerimizden, onları yetiştiren anne ve babalarından razı olsun." diye konuştu.

Her zaman şehit ailelerinin emrinde olduklarını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Allah bu milleti de bu şuurdan ayırmasın diyoruz. Çünkü bu şehadet bilinci ve vatan, millet ve bayrak sevgisi olduğu için bu değerler nerede ve ne zaman olursa olsun tehlikeye düştüğü anda memleketin evlatları gözlerini kırpmadan 'ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' anlayışıyla durmadan ve yorulmadan, tereddüt etmeden koşuyorlar. Canlarını feda ediyorlar. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Allah bu milleti bu şuurdan ayırmasın."

"Onlar en değerli varlıklarını vatan uğruna feda ettiler"

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ise Adalet Ormanı olarak anılan alanın adını Adalet Bakanlığı'na başvurarak "Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Adalet Ormanı" olarak değiştirdiklerini söyledi.

Şehitlerin hatırasını yaşatmak ve uğruna can verdikleri değerlere sahip çıkmanın herkesin ortak görevi olduğunu dile getiren Çalış, "Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve geleceğimizin aydınlığı için canlarını feda eden bu kutsal topraklarda ilelebet yaşayabilmemizi ve bayrağımızın dalgalanmasını mümkün kılan bütün kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyorum. Şehidimizin ailesine minnet duygularımızı tekrar ifade ediyoruz. Onlar en değerli varlıklarını vatan uğruna feda ettiler." ifadelerini kullandı.

Çalış, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Fidanların toprakla buluşturulduğu programın ardından Türk Kızılay tarafından katılımcılara çorba ve çay ikram edildi.

Programa, şehidin babası Mahmut Yiğit ve il protokolü katıldı.

Bursa'da 20 Nisan 2022'de Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında düzenlenen bombalı terör saldırısında, Cengiz Yiğit şehit olmuş, 23 personel yaralanmıştı.