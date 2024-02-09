Adana'da "Narkogüç-48" operasyonları kapsamında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik 48 ilde düzenlenen "Narkogüç-48" operasyonları kapsamında kentteki 21 adrese baskın yapıldı.
Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 6 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Narkotik ekipleri, adreslerdeki 16 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.