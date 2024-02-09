Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.02.2024 11:37

Karabük'te felç riski taşıyan hastaların şah damarına ameliyatsız stent uygulaması

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde felç riski taşıyan hastaların şah damarına ameliyatsız stent yerleştirildi.

Karabük'te felç riski taşıyan hastaların şah damarına ameliyatsız stent uygulaması

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başhekim Doç. Dr. Erkan Doğan'ın destekleriyle, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi ile anestezi klinikleri arasında işbirliği yapılarak felç riski taşıyan iki hastanın şah damarına ameliyatsız stent uygulandı.

Operasyon ekibinde, kardiyoloji kliniğinden Prof. Dr. Orhan Önalan, Prof. Dr. Yeşim Akın ve Uzman Dr. Mert Aker, kalp ve damar cerrahisi kliniğinden Doç. Dr. Erdem Çetin, Uzman Dr. Celal Selçuk Ünal ve Uzman Dr. Aydın Keskin, anestezi kliniğinden Uzman Dr. Hilal Aker yer aldı.

Operasyonları başarıyla geçen hastalar taburcu edildi.

ETİKETLER
Karabük
Sıradaki Haber
Şehit Bedirhan bebeğin adını taşıyan Gençlik Merkezi açılışa hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:20
Borsa rekorunu 9.000 puanın üzerine taşıdı
13:21
Togg T10X için test günleri düzenleniyor
13:13
55 yıldır ilk kez bu kadar yağdı: Evler kara gömüldü
12:53
İsrailliler kıtlığa sürüklenen Gazze'ye yardım girişini engellemek için gösterilerini sürdürüyor
12:52
Rusya ile Ukrayna arasında BAE arabuluculuğunda yeniden esir takası yapıldı
12:59
Malatya'da depremde zarar gören kültür varlıkları yeniden turizme kazandırılacak
JÖH birlikleri, 2 metre karda kış operasyonlarını sürdürüyor
JÖH birlikleri, 2 metre karda kış operasyonlarını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Oyuncak kamyonunu inşaata götüren çocuk kepçeden kum istedi
Oyuncak kamyonunu inşaata götüren çocuk kepçeden kum istedi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ