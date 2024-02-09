Puslu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.02.2024 11:08

Mersin'de tehdit ve şantaj operasyonu: 4 tutuklu

Mersin'de tehdit ve şantaj iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersin'de tehdit ve şantaj operasyonu: 4 tutuklu
[TRT Haber (arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, yabancı uyruklu kadınlar aracılığıyla iş insanlarına tehdit ve şantajda bulunduğu öne sürülen şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, 18 yabancı uyruklu kadın ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İfadeleri alınan 18 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

2 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Kocaeli'de kaçak içki operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:46
Bu yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapıldı
11:36
Gezeravcı'nın uzay seferi bitiyor, şimdi Dünya'ya uyum zamanı
11:36
TMSF 19 lüks aracı satışa çıkaracak
11:35
Emine Erdoğan: 8 milyondan fazla kişi tütün bağımlılığından hayatını kaybediyor
11:39
Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk insanlı uzay serüveniyle tarihe geçti
11:30
MOSSAD soruşturmasında 4 şüpheli bağlantılı olduklarını kabul etti
Kars'ta "bozkırın ortasındaki vaha"nın çevresi karla kaplandı
Kars'ta "bozkırın ortasındaki vaha"nın çevresi karla kaplandı
FOTO FOKUS
Putin: İstanbul'da imzalar atılmıştı, savaşı 1.5 yıl önce durdurabilirdik
Putin: İstanbul'da imzalar atılmıştı, savaşı 1.5 yıl önce durdurabilirdik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ