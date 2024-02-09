Mersin'de tehdit ve şantaj operasyonu: 4 tutuklu

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, yabancı uyruklu kadınlar aracılığıyla iş insanlarına tehdit ve şantajda bulunduğu öne sürülen şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, 18 yabancı uyruklu kadın ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İfadeleri alınan 18 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
2 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.