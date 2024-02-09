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Güncel
AA 09.02.2024 11:24

Şehit Bedirhan bebeğin adını taşıyan Gençlik Merkezi açılışa hazırlanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen Mustafa Bedirhan'ın ismini taşıyacak Gençlik Merkezindeki çalışmalarda sona gelindi.

Şehit Bedirhan bebeğin adını taşıyan Gençlik Merkezi açılışa hazırlanıyor

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde yapılan, içerisinde yarı olimpik yüzme havuzunun da yer aldığı merkezde incelemede bulundu.

Şimşek, burada yaptığı açıklamada, tesisteki çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi.

Merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Şimşek, "İnşallah bu tesisimizde vatanına ve milletine sadık, şehitlerimizin hem adına hem de ruhuna yakışan gençlerimiz yetişecek ve bu vatan için hizmet edeceklerdir. Bu vesileyle şehit bebeğimiz Bedirhan Karakaya ve şehit annesi ile tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum, ruhları şad olsun." dedi.

Şimşek, tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi. İlçede yapımı tamamlanma aşamasına gelen 17 derslikli Milli Egemenlik İlkokulu binasını inceleyen Vali Şimşek'e, il ve ilçe protokolü eşlik etti.

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