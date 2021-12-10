Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Feke ilçesindeki bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Tenkerli Mahallesi'nde Ali Ocak'a ait evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Feke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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