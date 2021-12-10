Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baltalı Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine bir otomobilde arama yaptı.
Güvenlik güçlerinin araçta yaptığı aramada 450 uyuşturucu hap yakalandı, araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Etiketler: Mersin Uyuşturucu
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