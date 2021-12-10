Günlük bazda dün 943 bin 611 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 832 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 198 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 667 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.