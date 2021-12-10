Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde internet ve telefon kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde ev ve iş yerlerinden internet ve telefon kablosu çalan 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri Yayla, Akalar, Doğu ve Kocahıdır mahallelerinde artan kablo hırsızlıklarına yönelik çalışma yaptı.
Bu mahallelerdeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler S.K. (27), A.T. (20) ve N.Ç'yi (21) yakaladı.
Şüphelilerin internet ve telefon kablolarını plastik kısmından ayırmak için yaktıkları ve bakır kısımlarını hurdacılara sattıkları belirlendi.
Etiketler: Hırsızlık Polis Kırklareli
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