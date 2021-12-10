Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta jandarmanın bulduğu yaralı kartal tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Zile ilçesinde jandarma ekipleri yaralı halde kartal buldu.
Güzelbeyli köyü kırsalında devriye gezen Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yerdeki kartalının hareket edemediği fark edildi.
Jandarma ekipleri, sol kanadından yaralandığını belirledikleri kartalı Doğa Koruma Milli Parklar personeline teslim etti.
Yaralı kartal tedavi altına alındı.
Etiketler: Tokat Jandarma Genel Komutanlığı
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