Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da jandarma personelleri Kızılay'a kan bağışı yaptı
[Fotoğraf: AA]
Van Jandarma Komutanlığı personeli Kızılay Kan Merkezi'ne destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.
Van İl Jandarma Komutanlığı kışlasına kurulan Kızılay'ın kan bağışı aracına giden askerler kan verdi.
Personelin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışının belirli zamanlarda düzenleneceği bildirildi.
Etiketler: Van Jandarma Genel Komutanlığı Kızılay
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