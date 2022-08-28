Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Seyhan Baraj Gölü'nden çığlıklar geldiğini duyan ve su kenarında bir erkeğe ait kıyafetler bulan vatandaşlar durumu polise haber verdi.

Diğer olayda ise merkez Çukurova ilçesi Çatalan Köprüsü yakınlarında alkol aldıktan sonra baraj gölüne giren 47 yaşındaki İbrahim Taner Fındık bir süre sonra gözden kayboldu.

Fındık'ın sudan çıkmaması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, baraj gölünde kaybolan iki kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Kaybolan iki kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Ekiplerin yaptığı aramayla baraj gölünde kaybolan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan cesetler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.