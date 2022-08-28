Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi üyesi 20 kişi, Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya geldi.

Derneğin Aydın Şube Başkanı Hümeyra Yıkılmaz, özel günlerde etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bisikletli yaşamı daha etkili bir hale getirmek için çalıştıklarını anlatan Yıkılmaz, "3 günde yaklaşık 300 kilometre yol kat edeceğiz. İlk gün Denizli Buldan'a, 2. gün Uşak Ulubey'e 3'üncü gün de Kütahya Dumlupınar'a ulaşmayı hedefliyoruz. 30 Ağustos Salı günü Dumlupınar'da ve Zafertepe'de yapılacak törenlere katıldıktan sonra Aydın'a döneceğiz" dedi.

Yıkılmaz, etkinliğe destek veren Büyükşehir Belediyesine de teşekkür etti.