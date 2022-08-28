Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilinde sahte para bulunan kişi gözaltına alındı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilinde sahte banknotlar ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yaptı.
Aramada, 53 adet 100 liralık, 2 adet 50 liralık ve 1 adet 10 liralık sahte banknot ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü H.B, gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte Para
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