Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da denetimlerde 23 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 16 ruhsatsız, 7 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, il ve ilçelerde uygulamalarını sürdürüyor.
Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 7 kuru sıkı tabanca, 295 mermi, 4 ruhsatsız tüfek, 138 uyuşturucu hap ve 20 gram esrar ele geçirdi.
Ekipler durdurulan 2 otomobilin çalıntı olduğunu tespit etti.
Şüpheli 46 kişi için adli işlem başlatıldı.
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