İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, il ve ilçelerde uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 7 kuru sıkı tabanca, 295 mermi, 4 ruhsatsız tüfek, 138 uyuşturucu hap ve 20 gram esrar ele geçirdi.

Ekipler durdurulan 2 otomobilin çalıntı olduğunu tespit etti.

Şüpheli 46 kişi için adli işlem başlatıldı.