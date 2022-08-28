Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kurutmaya bırakılan üzümler sele kapıldı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde kurutmaya bırakılan üzümler, etkili olan şiddetli sağanak sonrası oluşan taşkın ve sele kapıldı.
Mersindere ve Kapancı Mahalleleri başta olmak üzere bazı kırsal mahallelerde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle, bağlarda ve sergi alanlarında kurutmaya bırakılan çekirdeksiz üzümler suya kapıldı.
Çiftçiler, suya kapılan üzümleri dere yataklarından kurtarmaya çalıştı.
Renk kaybının yaşandığı gözlemlenen üzümlerde, rekolte kaybının da olduğu bildirildi.
Etiketler: Sel
Son Haberler
- 10:47
- 10:41
- 10:41
- 10:27
- 10:13
Sıradaki Haber
Otomobilinde sahte para bulunan kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz