Edremit Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezinde dün başlayan festivalin son gününde 300 sporcu 10 dalda yarıştı.

Flyboard gösterisi, rafting, plaj futbolu, plaj voleybolu, yelken, kano, kürek, dragon ile halk yarışmalarının yapıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmalarda dereceye girenlere törenle ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir, festivale ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Yarışmanın, Van ve çevre illerden 300 sporcunun katılımıyla düzenlendiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Festivalimiz bugün sona erdi. Farklı kategorilerde dereceye giren sporcularımıza ödüllerini verdik. Sporu tabana yaymayı amaçlıyoruz. İlimizde voleybolun da altyapısı var. Festival voleybol final müsabakasının oynanmasıyla tamamlandı. Katılım çok güzeldi. Vatandaşlarımız çok mutlu oldu. Sonraki yıllarda çevre illerden sporcuların, federasyonların katılımıyla daha büyük organizasyonlara imza atmayı hedefliyoruz."