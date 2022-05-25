İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği bazı adres ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, belirlenen adresler ve araçlarda 3 bini tütün doldurulmuş 9 milyon 453 bin makaron, sigara dolum makinesi, 970 paket sigara, 12 kilogram tütün ve 44 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.