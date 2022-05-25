Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 9 milyon 453 bin makaron ele geçirildi
Adana'da 9 milyon 453 bin makaron ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği bazı adres ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, belirlenen adresler ve araçlarda 3 bini tütün doldurulmuş 9 milyon 453 bin makaron, sigara dolum makinesi, 970 paket sigara, 12 kilogram tütün ve 44 cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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