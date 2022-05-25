Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da Gemlik'ten Orhangazi istikametine giden M.T. (46) idaresindeki 34 CJE 794 plakalı otomobil, Göl Yolu kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Behzat C.Y. (17) ile Umut K'ye (17) çarptı.
Yaralanan Behzat C.Y. ile Umut K. sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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