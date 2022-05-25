İstanbul’da su kesintisi…25 Mayıs 2022 İSKİ su kesinti listesi
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin 25 Mayıs 2022 su kesintisi listesi...
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Arnavutköy
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Yavuz Selim Mah,Mareşal Fevzi Çakmak Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
Şebeke Hattı Yenilemesi
|
Başlama Tarihi
|
:
|
25.05.2022 09:27
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
B.Çekmece
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Atatürk Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
25.05.2022 09:37
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Bayrampaşa
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Terazidere Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
25.05.2022 09:54
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Beykoz
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Elmalı Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
25.05.2022 10:08
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Beşiktaş
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Vişnezade Mah,Muradiye Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
25.05.2022 04:33
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Sarıyer
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Çamlıtepe Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
25.05.2022 10:05
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Sultanbeyli
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Hamidiye Mah,Akşemsettin Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
25.05.2022 09:25
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Silivri
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Çanta Balaban Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
25.05.2022 09:07
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Şişli
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Merkez Mah,Meşrutiyet Mah,Teşvikiye Mah,Harbiye Mah,19 Mayıs Mah,Cumhuriyet Mah,Halaskargazi Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
25.05.2022 04:33
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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