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Güncel
AA 20.10.2023 16:41

Adana'da 14 derslikli kreşin temeli atıldı

Seyhan Belediyesi ile SASA Polyester Sanayi AŞ işbirliğinde yapılacak kreşin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Adana'da 14 derslikli kreşin temeli atıldı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Barış Mahallesi'nde düzenlenen törende, kent ekonomisinin yanı sıra eğitime de katkı sunan SASA'nın ilçeye ikinci kreşi yapmasının çok anlamlı olduğunu belirtti.

SASA Polyester AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kaya da sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını, bu kapsamdaki çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından 6 ayda tamamlanması planlanan 14 derslikli kreşin temeli atıldı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar belediye meclis üyeleri, CHP il ve ilçe yöneticileri de katıldı.

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