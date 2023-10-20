Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi ve her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Hazar Anadolu Lisesi, Harput Anadolu Lisesi ve Şehit Oktay Bulun Anadolu Lisesi çevresinde 8 ekip ve 18 personel ile denetim yapıldı.

Denetimlerde okulla ilişkisi olmayan şüpheli sürücü ve yayalar GBT kontrolünden geçirildi, 21 servis aracı kontrol edildi.

Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği bildirildi.