Edirne Spor Salonu’nda iki gün sürecek organizasyonda, 13 ilden kılıç branşında 10, 12 ve 14 yaş altı 220 sporcu COVID-19 tedbirleri kapsamında madalya için ter dökecek.

Ankara, Bartın, Bolu, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Sakarya, Van ve Zonguldak illerinden eskrimcileri buluşturacak turnuvanın ilk gününde U14 - U10 Erkek ile U12 Kızlar kategorilerinde, ikinci günde ise U14 - U10 Kızlar ve U12 Erkekler Kılıç kategorilerinde müsabakalar yapılacak.