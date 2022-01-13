Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün, ev ve iş yerlerinden çıkan atıkların toplanması başta olmak üzere, çevre temizliği ve diğer sorumluluk alanlarında yaptığı çalışmalar rakamlara yansıdı. 2021 yılından bu yana 55 bin ton evsel atık ile bin ton geri dönüşebilir atık toplandı.

2021 yılında vektörel mücadele kapsamında 7 araç ve 9 personelle yaz sezonu ilaçlama faaliyeti yürütülerek, 550 litre larvasit, 600 litre rezidüel, bin 350 litre sivrisinek, 100 kilogram granül, 635 kilogram karasinek ilacı kullanıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Sıfır atık kapsamında halkı bilinçlendirmek ve atığın kaynağının azaltılması amacıyla toplanacak sıfır atık miktarına göre dağıtılmak üzere 8 bin adet bez torba alındı.

Kullanılmayan tekstil ürünleri geri kazanımı ve tekrar kullanımı amacıyla şehrin belli yerlerine toplama kutuları bırakıldı. Aynı zamanda vinçli yer altı çöp konteyneri sistemi kurulması planlanıyor.

Geçen yıl 20 ton tıbbi atık toplandı

2021 yılı içerisinde aylık ortalama 65 ton ambalaj atık ve aylık 20 ton tıbbi atık toplanarak, tıbbi atık tesisinde sterilize edilerek imha edildi.

Öte yandan Siirt’e bağlı 6 ilçe, üç belde belediyesi ve bunlara bağlı köylerden toplanacak olan katı atıkların, belediyelerin belirledikleri alanlarda “Aktarma İstasyonları” kurularak geri dönüştürülmesinde kolaylık sağlanacak.

Ayrıca kullarda "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü işbirliği ile eğitim verilmesinin planlıyor.