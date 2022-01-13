Hakkari Zabıta Müdürü Adil Demir, Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi ve beraberindeki ekipler, restoran, cafe ve birçok perakende satış yapan iş yerinde denetimler gerçekleştirerek, bu iş yerlerinin girişine fiyat listesi asmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile ilgili bilgi veren ekipler, bu kurallara uyulmaması durumunda gerekli idari para cezasının uygulanacağını belirtti.

Haksız rekabeti ve fahiş fiyatları önlemeye çalışan ekipler, denetimlerin devam edeceğini söyledi.