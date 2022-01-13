Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 13:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hakkari'de restoranlara fiyat denetimi
[Fotoğraf: İHA]
Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince cafe ve restoranlarda fiyat etiketi ve liste denetimi yapıldı.
Hakkari Zabıta Müdürü Adil Demir, Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi ve beraberindeki ekipler, restoran, cafe ve birçok perakende satış yapan iş yerinde denetimler gerçekleştirerek, bu iş yerlerinin girişine fiyat listesi asmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile ilgili bilgi veren ekipler, bu kurallara uyulmaması durumunda gerekli idari para cezasının uygulanacağını belirtti.
Haksız rekabeti ve fahiş fiyatları önlemeye çalışan ekipler, denetimlerin devam edeceğini söyledi.
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