Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli Kayak Merkezi'nde sezon yarın açılacak
[Fotoğraf: AA]
Denizli Kayak Merkezi, yeterli kar yağışının ardından yarın sezonu açmaya hazırlanıyor.
Denizli'nin Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'da yer alan kayak merkezinde iki gündür etkili olan yağış sonucu kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı.
Kayak için yeteri kar kalınlığına ulaşılan tesis, yarından itibaren 09.30-18.00 saatlerinde hizmet vermeye başlayacak.
Geçen kış 1 Şubat'ta açılan ve 100 bin misafiri ağırlayan merkeze, bu yıl 150 bin ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor.
Etiketler: Denizli Kar Yağışı Kış Sporları
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