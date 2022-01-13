Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 13:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Anamur'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.43'te Akdeniz'de Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
19.80 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem ile ilgili ilk olumsuz bir ihbar alınmadığı belirtildi.
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