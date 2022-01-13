Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda dün Körfez ilçesinde düzensiz göçmenlerin barındırıldığı ve çalıştırıldığı hurda atık geri dönüşüm iş yerleri ve eklentilerine operasyon düzenleyen ekipler, 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin barınma ve çalışmasına imkan sağlayan 5 şüpheli hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.