Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 12:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de kaçak içki operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Balıkesir'in Balya ilçesinde sahte ve kaçak içki imalatı ile satışına yönelik operasyon düzenlendi. Bin 860 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada, Balya İlçesinde sahte ve kaçak içki yaptığı tespit edilen bir şüphelinin ikamet adresinde arama yaptı.
Operasyonda bin 860 litre kaçak içki, 1 adet elektrikli pompa ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Balıkesir Kaçak İçki Sahte İçki
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