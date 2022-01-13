Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada, Balya İlçesinde sahte ve kaçak içki yaptığı tespit edilen bir şüphelinin ikamet adresinde arama yaptı.

Operasyonda bin 860 litre kaçak içki, 1 adet elektrikli pompa ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.