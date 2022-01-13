Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 11:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da DEAŞ operasyonu
[Fooğraf: DHA/Arşiv]
Ankara'da DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonda çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 15 kişiden 9'u, gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta bulundukları süre içerisinde terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdikleri, halen çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen Irak uyruklu 15 kişiyi tespit etti.
Şüphelilere yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Ankara DEAŞ Irak Terör Örgütü Terörle Mücadele
Son Haberler
- 12:58
- 12:50
- 12:45
- 12:24
- 12:44
Sıradaki Haber
Genç ozanlar barış mesajlarını rap şarkılarıyla verdiler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz