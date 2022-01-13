Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da etkinlikler yasaklandı
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ Valiliği tarafından alınan karara göre, açık alanda yapılması planlanan her türlü etkinlik 15 gün süre ile yasaklandı.
Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde polis ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil olmak üzere, kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen, valilik tarafından açık alanlarda yapılması uygun görülen etkinlikler hariç olmak üzere, açık alanlarda yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinlik 12 Ocak 2022 günü saat 00.01’den 26 Ocak 2022 saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile yasaklandı.
Etiketler: Elazığ
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