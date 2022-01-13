Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde polis ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil olmak üzere, kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen, valilik tarafından açık alanlarda yapılması uygun görülen etkinlikler hariç olmak üzere, açık alanlarda yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinlik 12 Ocak 2022 günü saat 00.01’den 26 Ocak 2022 saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile yasaklandı.