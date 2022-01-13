Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elyaf makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Kütahya’nın Gediz ilçesinde bir fabrikada elyaf makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Kütahya Gediz Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan 25 yaşındaki Sabri Sarıboğa, üretim sırasında elyaf sarma makinesine sıkıştı.
Olayın bildirilmesi üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan Sarıboğa, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Kütahya
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