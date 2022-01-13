Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

"Vaka sayıları 4 kat arttı"

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Omicron varyantı ülkemizde baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla 4 kat arttı.

"TURKOVAC Sinovac'tan daha etkili"

Yerli aşının güvenli olduğu 5 bin 942 çalışma ile teyit edildi. TURKOVAC'ın Sinovac'tan daha etkili olduğu tespit edildi. TURKOVAC aşımızı güvenli şekilde kullanabileceğimizi yüksek sesle söylemek konusunda kimsenin tereddüdü olmamalı.

"PCR testi semptom gösteren kişilere yapılacak"

Bugünkü Bilim Kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler. Bilim Kurulumuz, gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları ve hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak, tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim.