Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, dün 6 kişinin gözaltına alındığı hırsızlık operasyonu kapsamında 3 zanlı daha yakalandı.

Şüpheliler Seymen A, Ahmet Ö, İsa H, Adem K, Çağrı Ç, Umut Can E, Ömer B, İ.G. ve M.G'nin, kentte son bir ayda ev, iş yeri ve araçlardan 10 hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürüldü.

Merkez Seyhan ilçesindeki evden televizyon, binadan da inşaat malzemesi çaldıkları an güvenlik kameralarından tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Seymen A, Ahmet Ö, İsa H, Adem K, Çağrı Ç, Umut Can E, Ömer B. tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.