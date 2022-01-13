Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 09:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sivas'ta 170 yerleşim yerinin yolu kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ta, gece başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde 170 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Sivas, gece başlayan kar yağışıyla sabaha kadar beyaza büründü. Tarihi kent meydanında güzel manzara ortaya çıkarken, sürücüler ise trafikte zorluk yaşadı.
Sivas Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Yoğun kar nedeniyle Zara, Yıldızeli, İmranlı, Hafik ve Suşehri ilçelerine bağlı köy ve mezralardan oluşan 170 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım
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