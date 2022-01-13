Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 09:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tefecilere 28 ilde 'kene' operasyonu
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu toplam 28 ilde tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 160 şüpheliye yönelik 'kene' operasyonu başlatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu toplam 28 ilde tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 160 şüpheliye yönelik 'kene' operasyonu başlatıldığını açıkladı.
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