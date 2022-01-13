Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 09:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hastalanan bebeğe 4 saatte ulaşabildiler
Erzincan'ın Kalkancı köyünde rahatsızlanan 2 aylık bebek Yamaç Balkış’ın yardımına İl Özel İdaresi ekipleri ile 112 Acil Servisi yetişti. Ekiplerin 4 saatlik karla mücadelesi sonrası bebek hastaneye kaldırıldı.
Erzincan merkeze 100 kilometre Refahiye ilçesi merkezine ise yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kalkancı köyü Yağmurtepe mezrasında ikamet eden Hasan Balkış’ın 2 aylık bebeği Yamaç Balkış rahatsızlandı. Baba Hasan Balkış, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
Rahatsızlanan bebeğe müdahale için yola çıkan sağlık ekibi yoğun kar yağışı sebebiyle mezraya ulaşamayınca İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.
İl Özel İdaresi ekipleri kardan kapanan yolu yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu açarak 112 Acil Sağlık Servisi ekiplerinin 2 aylık Yamaç Balkış bebeğe ulaşmasını sağladı.
Bebek evde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Refahiye Devlet hastanesine kaldırdı.
Etiketler: Ambulans Erzincan Kar Yağışı
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