Ağrı'da taşımalı eğitim veren okullar, bir gün süreyle tatil edildi.



Eleşkirt Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, `Aşırı kar yağışı nedeniyle Eleşkirt ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitim gören okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir` denildi.