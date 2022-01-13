Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 08:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ağrı Eleşkirt'te köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Ağrının Eleşkirt ilçesinde kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar, bir gün süreyle tatil edildi.
Ağrı'da taşımalı eğitim veren okullar, bir gün süreyle tatil edildi.
Eleşkirt Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, `Aşırı kar yağışı nedeniyle Eleşkirt ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitim gören okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir` denildi.
Etiketler: Ağrı
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