Adını karla kaplı ovadan alan Bingöl’ün bin 940 rakımlı ilçesi Karlıova’da, kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Yılının 5 ayını kar altında geçiren ilçede, kar yağışı etkili olduğu günden beri belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekiplerine ait kepçe ve kamyonlar, ilçe merkezindeki ana cadde ve sokaklarda biriken karı tek yerde topladıktan sonra ilçe dışına taşıyor.

1200 kamyon kar ilçe dışına taşındı

Yaklaşık 1 aydır etkisini gösteren karla mücadele ettiklerini söyleyen Karlıova Belediyesi Zabıta Amiri Metin Bingöl, günlük 60’dan fazla kamyonla karın ilçe dışına taşındığını belirtti.

Bingöl, “Son 2-3 gündür yoğun bir kar yağışı ile karşı karşıyayız. Biz, belediye olarak sürekli hazırız, kar yağışlarına da alışkınız. Yıllardan beri bu işi yapıyoruz zaten. Araçlarımız ve ekibimiz var, sürekli çalışıyoruz. Vatandaşın mağdur olmaması için günde 60’dan fazla karı kamyonla dışarı taşıyoruz. Kar yağışı başladığından beri 1200 kamyon karı ilçe dışına taşıdık” şeklinde konuştu.

