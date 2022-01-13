Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum'da uyuşturucu satan, kullanan ve naklini yapanlara yönelik bir dizi operasyonlar gerçekleştirdi. 1 hafta boyunca özellikle sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde kullanan 11 kişi ile uyuşturucu madde ticareti yapan 12 kişi yakalandı.

Adliyeye çıkarılan 23 şahıstan 7'si adli makamlarca tutuklandı.

Operasyonlarda kargo ile Erzurum'dan başka illere gönderilmek üzere hazırlanan toplam 9 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik köpeklerin de katıldığı 1 haftalık çalışmada ayrıca 44,4 gram çeşitli uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 165 adet av tüfeği fişeği fünyesi ve 88 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 14 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 4 adet hassas terazi, 4 adem alüminyum folyo rulosu bulundu.