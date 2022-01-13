Köln Yunus Emre Enstitüsü'nün, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İşçi Göçü Anlaşması‘nın 60. yılı münasebetiyle düzenlediği rap yarışmasına katılan gençler, kendi yaşamlarına ve geleceğe dair bakış açılarını şarkıları ile buluşturdu.

“Genç Ozan! Sen Almanya’sın” başlığı altında gerçekleştirilen yarışmada, yarışmacılardan barış içinde bir yaşam, kültürel çeşitlilik ve gelecek hayallerinin konu edinmesi istendi.

Yarışmada “Biz Almanya‘yız”, “Altmış Yıl” ve “Köln‘den İstanbul Boğazına” adlı eserler ödüle layık görüldü.

Şarkılarıyla ırkçılığa "Hayır" dediler

Yarışmada, Türkiye’den Sefa ve Roni, Irak’tan Zairan, Tunus’tan Younes, Lübnan’dan Iman ve Sırbistan’dan Frankie’nin birinciliği alan “Biz Almanya‘yız” (Wir Sind Almanya) adlı şarkılarında “Hangi ten rengi veya dinden olursan ol, biz Almanya’yız, Nereli olduğunun veya nereden geldiğinin önemi yok, biz Almanya’yız” sözleri ile evrensel mesajlarını vererek Almanya’nın geleceğine ortak olduklarını vurguladılar.