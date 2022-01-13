Ardahan'da dün gece başlayan kar yağışı ve tipi, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Belediye ve Karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kentte, vatandaşlar evlerinin, esnaf ise iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Yoğun kar nedeniyle Damal ve Hanak ilçelerinde okullar tatil edildi. Çıldır'a bağlı Kurtkale köyünde de eğitime bir gün ara verildi.

Kar diğer illerde de etkili oluyor

Kar yağışı, Ardahan'ın yanı sıra Ağrı, Erzurum, Erzincan, Kars ve Muş'ta da etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Ağrı'nın Eleşkirt’ten sonra Tutak ilçesinde de okullarda eğitime ara verildi.

Kars'ta ise kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, sabah saatlerinden itibaren biriken karları temizlemek için yoğun mücadele ediyor.

Kar kalınlığı Ağrı'da 30, Ardahan'da 20, Muş'ta 18, Kars'ta 10, Erzincan ve Erzurum'da ise 5 santimetre olarak ölçüldü.

5 ilde 343 Köy yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı nedeniyle Ardahan'da 39, Ağrı'da 163, Erzincan'a 35, Kars'ta 51, Muş'ta ise 55 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.