İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, İdil ilçesine bağlı Kırca köyünde 30 Aralık'ta bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan araştırmada belirlenen şüpheli aracı tespit etmek amacıyla, 25 farklı güvenlik kamerasına ait 75 saatlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede tespit edilen araçta bulunan 3 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Yapılan operasyonda şüphelilerden H.G. Mardin'de, A.K. ve H.K. de Şırnak'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Aramada, çalınan altınlar ve 3 bin 600 TL ele geçirildi. Piyasa değeri 500 bin TL olan 5 altın bilezik, 1 tam altın, 6 çeyrek altın, 1,5 metre altın zincir kolye ve kolye ucu ile 2 altın bileklik, 1 çubuk kolye ve para sahibine teslim edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.