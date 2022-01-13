Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 13:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de yola çığ düştü
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasında çığ düşmesi sonucu yol geçici süreliğine ulaşıma kapandı.
Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.
Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasındaki Kaynarpınar köyü mevkiine çığ düştü. Çığ düşen yolda bir minibüs mahsur kalırken, karayolları ekiplerinin yolu açmak için çalışmalarına devam ediyor.
60 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı
Öte yandan Bingöl genelinde etkili olan kar nedeniyle 60 köy yolunun ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri ise yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Bingöl Kar Yağışı
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