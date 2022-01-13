Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasındaki Kaynarpınar köyü mevkiine çığ düştü. Çığ düşen yolda bir minibüs mahsur kalırken, karayolları ekiplerinin yolu açmak için çalışmalarına devam ediyor.

60 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı

Öte yandan Bingöl genelinde etkili olan kar nedeniyle 60 köy yolunun ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri ise yol açma çalışmalarını sürdürüyor.